В Уфе старый мост будет закрыт в связи с морозами Фото: администрация Уфы В Уфе старый мост будет закрыт в связи с морозами Фото: администрация Уфы

УФА, 11 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе старый мост через Белую в районе Монумента Дружбы будет закрыт при понижении температуры до -25 градусов и ниже. О необходимости такого решения говорят специалисты Нормативно-испытательного центра «Мосты». Меры направлены на уменьшение динамических нагрузок на мост, требующий реконструкции. При температуре выше -25 движение будет возобновляться.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в городе Уфе ожидается понижение температуры воздуха до -28, местами до -30. В связи с этим Управление коммунального хозяйства и благоустройства планирует закрыть движение по старому мосту с 24.00 в ночь с пятницы на субботу — с 12 на 13 января, и открыть его в воскресенье, 14 января, в 14.00. При изменении погодных условий эти планы будут корректироваться.

В настоящее время на мосту действуют ограничения скорости до 20 км/ч и массы автомобилей до 10 тонн. Также ограничено движение по левой полосе проезжей части мостового перехода.

При закрытии движения по старому мосту можно воспользоваться альтернативным выездом из города — Пугачевским мостом и Нагаевским шоссе в сторону автодороги М5 «Урал».