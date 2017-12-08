Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.29 ↑

EUR 69.93 ↓

8 декабря Пятница

Уфа   °

В Уфе разрушается мост: планируется строительство третьего объекта за три миллиарда рублей

ОБЩЕСТВО

В Уфе разрушается мост: планируется строительство третьего объекта за три миллиарда рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе разрушается мост: планируется строительство третьего объекта за три миллиарда рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Старый мост через реку Белую в сторону аэропорта «Уфа» в этом году отметил 61-летие. Специалисты обнаружили, что объект нуждается в реконструкции, так как состояние стыков оставляет желать лучшего. Как заявили строители на очередном обследовании — мост держится практически на одной арматуре.

С 29 ноября на мосту ограничили скоростной режим до 20 км/ч и не допускают транспортные средства массой более 10 тонн.

Сегодня специалисты назвали возможный выход из сложившейся ситуации: два этапа реконструкции. Первый — строительство нового моста на три полосы между существующими «новым» и «старым». Обойдется это в 3 млрд 67 млн рублей. Работы займут 2,5 года.

Второй этап — реконструкция старого арочного моста, укрепление опор и замена пролетных строений. Стоимость ремонта оценивается в 3 млрд 59 млн рублей. Строителям потребуется 30 месяцев. Положительное заключение по проекту уже получено.

Теги: мост через Белую, разрушение, реконструкция
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть