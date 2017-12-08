В Уфе разрушается мост: планируется строительство третьего объекта за три миллиарда рублей Фото: ИА «Башинформ» В Уфе разрушается мост: планируется строительство третьего объекта за три миллиарда рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Старый мост через реку Белую в сторону аэропорта «Уфа» в этом году отметил 61-летие. Специалисты обнаружили, что объект нуждается в реконструкции, так как состояние стыков оставляет желать лучшего. Как заявили строители на очередном обследовании — мост держится практически на одной арматуре.

С 29 ноября на мосту ограничили скоростной режим до 20 км/ч и не допускают транспортные средства массой более 10 тонн.

Сегодня специалисты назвали возможный выход из сложившейся ситуации: два этапа реконструкции. Первый — строительство нового моста на три полосы между существующими «новым» и «старым». Обойдется это в 3 млрд 67 млн рублей. Работы займут 2,5 года.

Второй этап — реконструкция старого арочного моста, укрепление опор и замена пролетных строений. Стоимость ремонта оценивается в 3 млрд 59 млн рублей. Строителям потребуется 30 месяцев. Положительное заключение по проекту уже получено.