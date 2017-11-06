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6 ноября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии камера видеонаблюдения зафиксировала момент поджога автомобиля таксиста

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии камера видеонаблюдения зафиксировала момент поджога автомобиля таксиста Фото: скриншот видео bash.dtp.official | Видео: bash.dtp.official

В Башкирии камера видеонаблюдения зафиксировала момент поджога автомобиля таксиста Фото: скриншот видео bash.dtp.official | Видео: bash.dtp.official

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане в объектив камеры видеонаблюдения попал момент поджога автомобиля Volkswagen Polo. Видео опубликовано в соцсети вечером 6 ноября. По записи видно, как двое мужчин сначала проходят мимо иномарки, потом возвращаются. Один размещает на капоте около лобового стекла предмет, похожий на пластмассовую бутылку, а другой быстро поджигает его. Емкость с жидкостью моментально вспыхивает вместе с автомобилем.

Как сообщало агентство «Башинформ», в одном из дворов Ишимбая в ночь с 5 на 6 ноября сгорел автомобиль Volkswagen Polo. Также огнем были повреждены припаркованные рядом машины.

Хозяин Volkswagen Роберт рассказал, что под его машиной была найдена канистра из-под бензина. Он уверен в том, что это поджог, устроенный конкурентами. Автомобиль был единственным источником дохода для семьи с тремя детьми.

Теги: поджог, транспорт
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