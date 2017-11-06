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6 ноября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии полностью сгорел автомобиль таксиста Volkswagen Polo, еще две машины повреждены огнем

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии полностью сгорел автомобиль таксиста Volkswagen Polo, еще две машины повреждены огнем Фото: Ринат Хисамутдинов, группа «Мобильный Салават», Vk | Видео: группа «Аварии г. Ишимбай», Vk

В Башкирии полностью сгорел автомобиль таксиста Volkswagen Polo, еще две машины повреждены огнем Фото: Ринат Хисамутдинов, группа «Мобильный Салават», Vk | Видео: группа «Аварии г. Ишимбай», Vk

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане в ночь с 5 на 6 ноября в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании автомобилей Volkswagen Polo, Renault Logan и ВАЗ-2131. Крупный пожар произошел во дворе жилых домов по улице Космонавтов в Ишимбае. На место происшествия от МЧС прибыли пять огнебрцев и две единицы техники. Они ликвидировали пожар через 25 минут после сигнала.

Как сообщают очевидцы в соцсети, первым загорелся автомобиль Volkswagen Polo. Он был обклеен рекламой нового сервиса для вызова такси. Затем огонь распространился на припаркованные рядом машины.

По информации источника, возможной причиной пожара может быть поджог, организованный конкурентами.

В пресс-службе МВД по РБ пока не комментируют случившееся, так как в МЧС сначала должны установить причину и обстоятельства возгорания.

Теги: пожар, МЧС
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