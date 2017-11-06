В Башкирии сгоревший дотла автомобиль был единственным источником заработка многодетного таксиста Фото: группа «Мобильный Салават», Vk | Видео: группа «Аварии г. Ишимбай», Vk В Башкирии сгоревший дотла автомобиль был единственным источником заработка многодетного таксиста Фото: группа «Мобильный Салават», Vk | Видео: группа «Аварии г. Ишимбай», Vk

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане, в одном из дворов Ишимбая, в ночь с 5 на 6 ноября сгорел автомобиль Volkswagen Polo. Также огнем были повреждены припаркованные рядом машины. Как рассказал агентству «Башинформ» хозяин Volkswagen Роберт, под его машиной была найдена канистра из-под бензина.

«То есть это 100% поджог. Я в этом не сомневаюсь, и уже написал заявление в полицию. На моей машине была размещена реклама службы вызова такси. Таким способом меня «предупредили» конкуренты, — сообщил он. – Машина была единственным источником дохода для моей семьи, у жены зарплата небольшая. Сумма ущерба – более 800 тысяч рублей. К тому же, закончился срок действия страхового полиса КАСКО, а новый хотел оформить на днях, но не успел».

По словам отца троих детей, были угрозы не только в его адрес, но и в адрес коллег, кто недавно стал работать в известной службе вызова такси с мировым именем.

Как сообщалось ранее, в пресс-службе МВД по РБ пока не комментируют случившееся, так как в МЧС сначала должны установить причину и обстоятельства возгорания.