В Уфе установился временный снежный покров Фото: Ксения Калинина, Татьяна Кадыкова





















В Уфе установился временный снежный покров Фото: Ксения Калинина, Татьяна Кадыкова

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В столице Башкортостана в ночь с 23 на 24 октября установился временный снежный покров. Утро автолюбителей началось с разогрева машин и очистки их от снежных шапок. Коммунальные службы города приступили к борьбе с образовавшейся на дорогах наледью. На подъемах и спусках, мостах и путепроводах, сложных участках дорог ночью была произведена отсыпка песка. Сегодня водителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном автомобиле, особенно тем, кто еще его не «переобул».

Сейчас в Уфе преимущественно облачно. Температура воздуха составляет -3 градуса.

Как сообщалось ранее, по территории республики погоду будет определять холодная арктическая воздушная масса, поэтому ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха: ночью от 0, -5 до -3,-8 градусов, при прояснениях до -13, а днем преобладающая температура воздуха составит -2, +3 градуса. Местами по региону ожидается небольшой мокрый снег, временное установление снежного покрова, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. В начале этой недели погода существенно не изменится.

По прогнозам метеорологов, окончательный снежный покров накроет республику в период с 4 по 8 ноября.