Арктическое вторжение на территорию Башкирии усиливается Фото: Олег Яровиков Арктическое вторжение на территорию Башкирии усиливается Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Арктическое вторжение на территорию Башкортостана усиливается. Автовладельцев призывают сменить летние шины на зимние, информирует ГТРК «Башкортостан». Резкое понижение температуры привело к похолоданию в республике, а в северных и горных районах в прошедшие выходные выпал снег, дороги сковал лёд. Осадки ожидаются и на юге региона. В начале этой недели погода существенно не изменится.

«По территории республики погоду будет определять холодная арктическая воздушная масса, поэтому ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха: ночью от 0, -5 до -3,-8 градусов, при прояснениях до -13, а днем преобладающая температура воздуха составит -2, +3 градуса. Местами по региону ожидается небольшой мокрый снег, временное установление снежного покрова, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица», — сказала начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова.

Как сообщалось ранее, по прогнозам метеорологов, окончательный снежный покров накроет республику в период с 4 по 8 ноября.