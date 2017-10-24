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24 октября Вторник

Уфа   °

В столице Башкирии коммунальные службы начали борьбу с наледью и с первым снегом

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Коммунальные службы Уфы приступили к борьбе с образовавшейся на дорогах наледью. На подъемах и спусках, мостах и путепроводах, сложных участках дорог ночью была произведена отсыпка песка во избежание затруднения движения утром, когда горожане поедут на работу. Запасы песка созданы во всех районах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Администрация города призывает автомобилистов уделить повышенное внимание своему стилю вождения: снизить скорость, следить за дистанцией, избегать резкого торможения, не перестраиваться без прямой необходимости из одного ряда в другой. Каждый маневр должен быть предсказуемым и максимально понятным всем участникам движения.

Молодым автомобилистам рекомендуют пройти дополнительные курсы экстремального вождения, на которых можно не только получить необходимые навыки, но и понять, как поведет себя на скользкой поверхности автомобиль.

В первые дни снегопада лучше не выезжать на собственном автомобиле и воздержаться от поездок за город, где дорожная ситуация будет осложнена плохой видимостью.

Теги: коммунальные службы, наледь
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