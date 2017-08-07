Рустэм Хамитов побывал на месте пожара в Бирском районе

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов побывал на месте пожара, который произошел в Бирском районе республики. Напомним, в ночь на понедельник, 7 августа, в деревне Угузево горел бревенчатый дом. Трагически погибли девять человек, пятеро из которых — дети. Еще троих удалось спасти.

Глава республики встретился с сотрудниками правоохранительных органов и органов ГО и ЧС, которые работают на месте происшествия, и выразил соболезнования родным и близким погибших, пообещав, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

«Очень тяжелая история, и, конечно, все слова соболезнования, сочувствия хочу выразить родственникам погибших», — сказал Рустэм Хамитов.

Также глава республики распорядился устанавливать по всей республике пожарные оповещатели в домах, где живут семьи с детьми. Ранее они устанавливались только в неблагополучных семьях.

«У нас в этом году уже были случаи, когда срабатывали датчики и семьи спаслись. В частности, в Абзелиловском районе муж, жена, трое детей, услышав сигнал оповещателя, успели покинуть горящий дом и остались живы», — сказал глава республики.