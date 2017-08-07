Рустэм Хамитов прокомментировал причины пожара в Бирском районе

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов прокомментировал причины пожара, который произошел в Бирском районе в ночь на понедельник, 7 августа. Напомним, трагедия унесла жизни девяти человек, пятеро из которых дети. Еще троих удалось спасти.

«Очень тяжелая история. Благополучная семья: муж, жена, четверо детей, гости приехали, соседи пришли. Опять, скорее всего, неосторожное обращение с огнем, курение. Муж, хозяин семьи, курил в сенях, огонь пошел оттуда. Дети спали на мансарде, скорее всего задохнулись», — прокомментировал Рустэм Хамитов причины пожара и принес соболезнования родным и близким погибших.

По словам руководителя региона, трагический случай, который случился в Угузево, требует от руководства муниципалитетов, поселковых и сельских советов устанавливать противопожарные датчики.

«У нас в этом году уже были случаи, когда срабатывали датчики и семьи спаслись. В частности, в Абзелиловском районе муж, жена, трое детей, услышав сигнал оповещателя, успели покинуть горящий дом и остались живы», — сказал глава республики.

Указом Главы РБ в понедельник, 7 августа, объявлен траур по погибшим в пожаре. Правительству республики поручено организовать «горячую линию» для оперативного информирования родных и близких погибших, а главе администрации Бирского района — оказать содействие в организации похорон. Расследование уголовного дела на личный контроль взял и.о. руководителя следственного управления Юрий Русанов.