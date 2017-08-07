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7 августа Понедельник

Уфа   °

При пожаре в Бирском районе Башкирии погибли девять человек

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Ночью 7 августа в селе Угузево Бирского района Башкирии произошел пожар.

7 августа в 02 часа 24 минуты в оперативно-дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан» от диспетчера ЕДДС Бирского района поступило сообщение о пожаре в жилом бревенчатом доме по ул. Социалистическая села Угузево Бирского района. По прибытию к месту вызова пожарных подразделений установлено, что огнем значительно поврежден жилой бревенчатый дом мансардного типа размером 7 на 8 метров. В 03 часа 15 минут открытое горение ликвидировано, в 06 часов 22 минуты пожар потушен полностью.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в огне погибли девять человек, в их числе пять детей.

На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, дознаватели, причина пожара устанавливается. С родственниками пострадавших работают психологи Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Теги: пожар
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