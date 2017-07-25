Как в Башкирии боролись с буржуазной идеологией в художественной литературе Фото: Книжная палата РБ



Как в Башкирии боролись с буржуазной идеологией в художественной литературе Фото: Книжная палата РБ

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Буржуазная идеология более живуча в области национальной, сообщила газета «Красная Башкирия» в августе 1937 года. В издании разоблачили носителей контрреволюционной идеологии в художественной литературе и предупредили об опасности влияния националистической теории. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Сталин неоднократно предупреждал нашу партию, трудящихся страны о том, что буржуазная идеология более живуча в области национальной», — информировала газета и призвала беспощадно разоблачать «идеологию националистической контрреволюции».

Издание приводит факты пропаганды такой идеологии в области развития башкирской художественной литературы. Среди них оказались «принципы определения национальной литературы» Амантаева, где, по мнению газеты, «развивается контрреволюционная националистическая теория по вопросу о литературоведении». Наркомпросу указывается, что эта теория нашла свое отражение в программах и учебниках для неполных и средних школ. Также газета ставит в упрек некоторым литературным деятелям республики, что они «подняли на щит Бабичева, расстрелянного органами Советов».

«Известно ли правлению Союза советских писателей Башкирии о том, что Насыров в своем произведении «Кудей» проповедует идею татарского буржуазного национализма? — вопрошают в издании. — Известно ли правлению ССП Башкирии и Башкирскому центральному исполнительному комитету о том, что научно-исследовательский институт национальной культуры, впоследствии преобразованный в институт языка и литературы, являлся для различных националистических элементов источником финансирования?»

Впрочем, в газете уверены, что правление ССП Башкирии всё это знает, но думает, что пропаганда контрреволюционной идеологии в художественной литературе не представляет опасности.

«Пора разгромить до конца влияние националистической идеологии в области художественной литературы, беспощадно разгромив конкретных носителей буржуазно-националистической идеологии, — призывают в издании. — Пора организовать борьбу за подлинную социалистическую художественную литературу».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.