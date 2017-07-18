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Функции «министерства семьи» готов взять на себя Минтруд Башкирии

ОБЩЕСТВО

Функции «министерства семьи» готов взять на себя Минтруд Башкирии Фото: Олег Яровиков

Функции «министерства семьи» готов взять на себя Минтруд Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Правительстве республики прошло расширенное заседание Координационного межведомственного совета по государственной семейной политике, которое провел премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

На заседании рассматривался вопрос о возможности создания в рамках Министерства труда и соцзащиты населения РБ отдельного управления, которое бы взяло на себя функции межведомственного взаимодействия в вопросах демографии и семейной политики. Напомним, что с таким предложением о создании в регионе Министерства семьи, выступил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе встречи с представительницами региона, добившимися успеха в своих профессиях и занимающих активную общественную позицию.

«Учитывая, что наше министерство уже аккумулирует значительную часть работы с населением, а также изучив опыт других субъектов, чтобы не создавать отдельный орган власти, предлагаю определить наше министерство координирующим органом по реализации семейной политики, наделив его соответствующими полномочиями, — сказала министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. — Его основные функции — это координация деятельности всех органов по реализации семейной политики, выработки межведомственных алгоритмов, организации работы по формированию ценностей семейной жизни среди населения — детей, молодежи, родительского сообщества. На уровне городов и районов проекцией, то есть якорем межведомственного взаимодействия будут центры социальной помощи семье и детям, находящиеся в ведении нашего министерства».

Также на заседании были рассмотрены финансовые меры, направленные на повышение рождаемости в республике на 2017-2020 годы, которые представил заместитель премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов.

Теги: Правительство РБ, семья, демография
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