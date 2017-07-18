В правительстве Башкирии рассказали, во сколько обойдутся бюджету меры по повышению рождаемости Фото: Олег Яровиков В правительстве Башкирии рассказали, во сколько обойдутся бюджету меры по повышению рождаемости Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Правительстве Башкортостана прошло расширенное заседание Координационного межведомственного совета по государственной политике, которое провел премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

Заместитель премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов рассказал о финансовых мерах, которые направлены на повышение рождаемости в республике, — это поддержка семей, в которых появляется первый ребенок, повышение качества жизни многодетных и студенческих семей с детьми и другие.

По его словам, на реализацию этих мер в 2017 году из бюджета республики потребуется выделить дополнительно 168,5 млн рублей (при условии, что выплаты начнутся с 1 сентября 2017 года), в дальнейшем — 669,4 млн рублей ежегодно.

В марте Глава республики Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в регионе, согласно которому молодые родители при рождении ребенка получают право на единовременную социальную выплату. 300 тысяч рублей должны быть направлены на улучшение жилищных условий.

«На сегодняшний день в республике принято около 200 заявлений на получение единовременной социальной выплаты, порядка 50 семей представили все необходимые документы. До конца июля, я думаю, мы первые сертификаты этим семьям выдадим», — сказал Салават Сагитов.