Арбитражный суд Башкирии рассмотрит, была ли АФК «Система» добросовестным приобретателем «Башнефти»

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Арбитражный суд Башкирии назначил дальнейшее рассмотрение иска компаний «Роснефть» и «Башнефть» к АФК «Система» на 19 июля. Юристы ответчика просили месяц для изучения материалов истца, свидетельствующих, на их взгляд, о недобросовестности приобретателя «Башнефти». Прения сторон по поводу данного вопроса стали центральной темой заседания, прошедшего 12 июля. Представители ответчика просили cуд приобщить к делу мнение экспертов Высшей школы экономики, в противовес заключению, предоставленному истцами.

Кроме того, суд отклонил ходатайства Феликса Евтушенкова — сына бывшего владельца и бывшего топ-менеджера «Башнефти», который желал выступить на стороне ответчика, и миноритарного акционера компании Алексея Кислицына, претендовавшего на роль соистца «Роснефти».

Общение с подавшим ходатайство о привлечении его как третьей стороны Йозефом Нахманном отложено на следующее заседание — гражданину Германии требуется переводчик.