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12 июля Среда

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Миноритарий «Башнефти» ходатайствует о его привлечении в качестве соистца по иску к АФК «Система»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Миноритарий «Башнефти» ходатайствует о его привлечении в качестве соистца по иску к АФК «Система» Фото: Олег Яровиков

Миноритарий «Башнефти» ходатайствует о его привлечении в качестве соистца по иску к АФК «Система» Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Миноритарный акционер «Башнефти» Алексей Кислицын подал ходатайство о привлечении его в качестве соистца по иску «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкортостан к АФК «Система» и АО «Система-инвест» на 170,6 млрд рублей.

Как сообщало агентство «Башинформ», сегодня в Арбитражном суде Башкортостана проходит третье слушание по этому делу.

«Алексей Кислицын не является историческим акционером «Башнефти». Он приобрел акции компании уже после того, как крупнейшим акционером стала «Роснефть», и даже после того, как в суд был подан иск к АФК «Система», — прокомментировал агентству «Башинформ» представитель компании «Роснефть». — Алексей Кислицын приобрел акции непосредственно перед основным судебным заседанием. Что характерно, он не обращался к предполагаемым соистцам с просьбой о предоставлении ему копий материалов дела, но при этом заявлял, что разделяет их позицию и считает предоставленные доказательства достаточными. Учитывая тот факт, что этих доказательств он не видел, создается впечатление, что новый акционер, подавая иск, стремится лишь затянуть судебный процесс. Такое поведение следует трактовать как злоупотребление правом акционера».

По мнению представителя «Роснефти», Алексей Кислицын — профессиональный адвокат, который вряд ли преследует цели, связанные с защитой интересов «Башнефти».

Теги: Роснефть,Башнефть,АФК Система
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