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12 июля Среда

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Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство сына главы АФК «Система»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство сына главы АФК «Система» Фото: Олег Яровиков

Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство сына главы АФК «Система» Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Арбитражный суд Башкортостана отклонил ходатайство Феликса Евтушенкова, сына главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова, в качестве третьего лица. Ходатайство Евтушенкова-младшего было зачитано сегодня на третьем слушании по иску «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкортостан к АФК «Система» и АО «Система-инвест» на 170,6 млрд рублей.

«Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, допускаются к процессу в том случае, если судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Евтушенков указал, что, по его мнению, судебный акт может затронуть его права, как бывшего председателя Совета директоров «Башнефти». Однако истцы не оспаривают какие-либо корпоративные решения, в том числе, принятые Советом директоров «Башнефти», председателем которого являлся Феликс Евтушенков. Убытки, по мнению истцов, должны быть возмещены бывшими мажоритарными акционерами, непосредственно принимавшими решение о реорганизации компании», — прокомментировал представитель «Роснефти» агентству «Башинформ».

Теги: Башнефть,Роснефть,АФК Система,Владимир Евтушенков
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