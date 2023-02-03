От творчества – к делу: в Уфе «Михайловские бабушки» начали плести маскировочные сети для бойцов

К поддержке участников СВО подключились «Михайловские бабушки», которые стали известны на всю страну после того, как сняли клип на песню Тимати и выиграли миллион рублей.

Сейчас, в непростое для страны время, творческий коллектив из Уфимского района решил внести свой вклад в сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации. Женщины освоили плетение маскировочных сетей. Как выяснил «Башинформ» у главы района Вилория Угарова, к работе подключилась не только ставшая известной на всю страну группа, а объединение «Серебряный возраст» села Михайловки.

«Нет более активных участников волонтерского движения, чем представители старшего поколения. Ярким примером служат наши «Михайловские бабушки», которые, специально обучившись, стали плести маскировочные сети для помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции», - говорит глава Уфимского района.

Напомним, в 2019 году «Михайловские бабушки» покорили российского рэп-исполнителя Тимати своим клипом на его новый хит «Я еду на джипе». Главный приз, миллион рублей, по итогам конкурса продюсер и создатель лейбла Black Star отдал коллективу из Уфимского района.