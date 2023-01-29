Хазрат мечети «Ляля-Тюльпан» подготовил посылку для военнослужащих Башкирии в зоне СВО

Хазрат Уфимской соборной мечети «Ляля-Тюльпан» Артур Эглем улы подготовил для башкирских воинов, которые являются участниками СВО, необходимые для них вещи. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава администрации Буздякского района Ильнур Игдиев.

Ильнур Игдиев пишет, что священнослужитель со своим братом посетил волонтёрский штаб имени Минигали Шаймуратова и передал для военнослужащих газовые баллоны, примусы, бензиновый генератор.

«Братья Артур и Марсель Галимовы в очередной раз посетили Волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова и привезли вещи для наших военнослужащих. Артур Эглем улы — выпускник Буздякской средней школы № 2, сейчас он является хазратом Уфимской соборной мечети „Ляля-Тюльпан“», — написал Ильнур Игдиев.

Недавно очередной гуманитарный конвой из Башкирии был благополучно доставлен из республики в зону специальной военной операции, сообщало информагентство «Башинформ».