Руслан Хабибов рассказал о первом мастере спорта СССР по спортивной гимнастике в Башкирии

«Советская школьница попала в гимнастический мир и „влюбилась“ в него навсегда. Всю свою жизнь Мария Александровна посвятила спортивной гимнастике, воспитала десятки учеников, жизненным кредо которых стал здоровый образ жизни, а девизом — воля к победе», — написал Руслан Хабибов в своём телеграм-канале.

Мария Шахматова родилась 28 августа 1931 года в селе Табынск Гафурийского района. В 1954 году она стала чемпионкой России в упражнениях на брусьях, а в 1956 году — первым мастером спорта СССР по спортивной гимнастике в Башкирии.

С 1957 года Мария Александровна работала в ДЮСШ № 1 тренером-преподавателем, затем старшим тренером-преподавателем и до выхода на заслуженный отдых там же завучем.

Сегодня одна из воспитанниц Марии Барановой — мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Нина Тагирова. Сейчас она тренирует спортсменок центра гимнастики Светланы Хоркиной и передаёт им знания, полученные от своей наставницы.

Напомним, сегодня, 21 февраля, в Уфе дали старт первенству Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Торжественное открытие соревнований состоялось в центре гимнастики Светланы Хоркиной, сообщало информагентство «Башинформ».