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Сегодня, 09:24

«Салават Юлаев» 7 февраля сыграет в Уфе с обладателем Кубка Гагарина — московским ЦСКА

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня, 7 февраля, «Салават Юлаев» проведёт на домашнем льду матч с московским ЦСКА. Столичная команда является обладателем Кубка Гагарина, сообщало ранее информагентство «Башинформ». Напомним, ЦСКА 30 апреля 2022 года обыграл в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» со счётом 4:1.

В предыдущий раз «юлаевцы» сыграли на выезде с соперниками из Москвы 3 февраля. Матч завершился поражением уфимской команды (4:2), сообщал «Башинформ». Голами в дружине Виктора Козлова отличились Иван Дроздов и Александр Хмелевский.

Матч начнётся в 19.00 по уфимскому времени. Трансляцию встречи проведут телеканалы БСТ, Матч ТВ.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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