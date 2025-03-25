Маршрут № 258п в Уфе будет ходить по-новому

Схема движения автобусного маршрута № 258п в столице республики, который следует от ЖК «Город природы» до Уфимского ДОКа, временно изменится с 1 апреля, информирует минтранс Башкирии.

Как следует из обновленной схемы, автобусы будут разворачиваться в районе Куединского мясокомбината, не доезжая до перекрестка улиц Магистральной и Дагестанской. Ограничения связаны с прокладкой канализационных сетей.

Меры продлятся до 10 апреля. Жителей призвали быть внимательными и учитывать это при поездках.

Ранее в городе выявили недостатки в работе нескольких автобусных маршрутов.