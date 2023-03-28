На средства гранта создадут справочник наименований природных объектов Уфимского района

Проект местного отделения Русского географического общества в Уфимском районе стал одним из победителей республиканского грантового конкурса, сообщается на сайте РГО.

На средства гранта будет выполнена исследовательская работа по составлению топонимического справочника Уфимского района, включающего наименования всех природных и культурных объектов, находящихся на территории муниципалитета, с последующим его изданием.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что интересного узнали о Башкирии гости фестиваля РГО в Москве.