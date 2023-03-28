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Сегодня, 08:03

На средства гранта создадут справочник наименований природных объектов Уфимского района

местное отделение РГО в Уфимском районе
Фото:местное отделение РГО в Уфимском районе

Проект местного отделения Русского географического общества в Уфимском районе стал одним из победителей республиканского грантового конкурса, сообщается на сайте РГО.

На средства гранта будет выполнена исследовательская работа по составлению топонимического справочника Уфимского района, включающего наименования всех природных и культурных объектов, находящихся на территории муниципалитета, с последующим его изданием.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что интересного узнали о Башкирии гости фестиваля РГО в Москве.

Автор:Роман Якимчук
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