Новости Башкортостана и Уфы
76.45
0
82.39
0
76.25
+1.26
5+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 08:18

В Уфе останутся без воды десятки жилых домов, магазины и административные здания

«Уфаводоканал»
Фото:«Уфаводоканал»

«Уфаводоканал» сообщает о плановых отключениях холодной воды на текущей неделе. Так, 28 марта планируется отключение воды в Кировском районе Уфы с 10.00 до 20.00 для врезки замененного участка водопровода. В связи с этим без воды временно останутся жилые дома и административные здания по адресам: ул. Худайбердина, 2 и 4, Чернышевского, 122, 122/1 и 122/2.

29 марта с 11.00 до 10.00 30 марта планируется отключение воды в Демском районе на участке улиц Мусы Джалиля – Исследовательская. Без холодной воды останутся дома по ул. Мусы Джалиля, Магистральной, участки СНТ «Железнодорожник». 30 марта с 10.00 до 22.00 без воды останутся дома по ул. Мелеузовской, 25, 27, 29, 31. Кроме того, планируется отключение воды с 10.00 30 марта до 9.00 31 марта. Без водоснабжения останутся дома по ул. Мубарякова, Степана Кувыкина, Рабкоров, Авроры. Подробный список адресов на сайте «Уфаводоканала».

Ранее «Башинформ» рассказывал о начале в Башкирии сезона массовых субботников.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика