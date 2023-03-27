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Сегодня, 09:52

Союз журналистов Башкирии объявляет творческий конкурс для СМИ «Расскажем о наших героях»

Союз журналистов РБ
Фото:Союз журналистов РБ

В преддверии Дня Победы и ко Дню республиканской печати, который отмечается 14 июня, Союз журналистов РБ объявляет конкурс на лучшую творческую работу среди представителей печатных и электронных СМИ на тему «Расскажем о наших героях!».

К участию приглашаются коллективы редакций печатных и электронных СМИ и отдельные журналисты, активные внештатные авторы. На конкурс принимаются очерки и репортажи об участниках СВО, о семьях и детях военнослужащих, о волонтерах-башкортостанцах. Оцениваться будут соответствие содержания творческой работы заявленной тематике, актуальность конкурсной работы; полнота и образность раскрытия темы, выраженность гражданской позиции и новаторство, социальная значимость конкурсной работы.

Сроки проведения конкурса: с 27 марта по 27 мая 2023 года. Победители получат премии и дипломы. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Союза журналистов РБ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии стартует конкурс трудовых династий.

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