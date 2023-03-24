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Сегодня, 10:30

В СНТ Башкирии приступили к установке индивидуальных электросчетчиков

В садовых некоммерческих товариществах Башкирии приступили к установке индивидуальных счетчиков по республиканской программе модернизации электросетей. Как сообщает мэрия столицы региона со ссылкой на канал «Вся Уфа», первыми такими СНТ стали «Ягодка» и «Красный сад».

По словам садоводов, ранее жителям приходилось даже отключать электричество в холодное время года из-за устаревшей системы коммуникаций.

«Электроэнергию зимой мы вырубали полностью, потому что столбы гнилые, по 50 лет стояли. Провода алюминиевые, оголенные, в любой момент могли порваться или замкнуть», — рассказала председатель СНТ «Ягодка».

Инициатива также избавила садоводов от лишних расходов, так как теперь каждый будет платить сам за себя. Ранее «Башинформ» сообщал, что объем финансовой поддержки дачников в Башкирии увеличили до 250 миллионов рублей.

Кроме того, решением Главы Башкирии Радия Хабирова учреждено 10 грантов по 500 тыс. руб., которые будут получать лучшие СНТ региона.

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