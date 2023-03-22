Товарооборот с Китаем, битва роботов, спартакиада школьников: новости России и Башкирии к 22 марта

За прошедший год товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на 30%. Несмотря на последствия пандемии и санкции, он достиг 185 миллионов долларов. В нынешнем году планируется увеличить товарооборот до 200 миллионов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-китайских переговоров.

Госдума планирует возобновить трансляции пленарных заседаний за исключением обсуждения повестки. По мнению парламентариев, это позволит обеспечить публичность работы Госдумы.

На портале госуслуг начался приём заявок на участие в международном чемпионате инженерных команд «Битва роботов», организованном при поддержке минцифры, сообщается на сайте правительства РФ. Заявки принимаются до 20 апреля, на соревнования пригласят только 48 команд. Чемпионат пройдёт в рамках международного проекта «Игры будущего». Финал чемпионата состоится в декабре 2023 года. Команда победителей получит приз – 2 млн рублей. К участникам «Битвы роботов» предъявляются определённые требования: количество участников команды 3-5, вес робота не более 110 кг и размеры - не более 120х120х120 см. В заявке нужно указать данные всех участников и сообщить, требуется ли команде спонсорская или технологическая поддержка. Также необходимо заполнить сведения о команде и роботе, указать название команды, её девиз и легенду, приложить фото команды и чертёж робота. При выборе участников организаторы оценят оригинальность оснащения робота, креативность легенды и опыт команды. Результаты отбора появятся на официальном сайте чемпионата, а участники получат уведомления на почту.

В Башкирии состоялся финал XXV Спартакиады школьников. В Спартакиаде приняли участие 14 тыс. человек. 1 место за командой Ермекеевского района, на 2 месте – Уфимский район, на 3 месте – Кармаскалинский.

Сегодня на площадке ВДНХ-Экспо состоится ярмарка вакансий для желающих трудоустроиться на предприятия АПК. Соискателям предложат более 500 вакансий с заработной платой от 20 до 100 тыс. рублей. Сегодня в республиканском банке вакансий имеется 41 400 вакансий, почти 2 тыс. из них – в аграрной сфере.

Юный экоактивист из Иглинского района Башкирии Матвей Анискин получил благодарность от президента России. Он известен экологическими инициативами, тем, что организовывал субботники в родном селе, подавая пример взрослым.

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