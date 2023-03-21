Снижение нагрузки на педагогов, инфляция, теплая погода: новости России и Башкирии к 21 марта

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил проанализировать бюрократическую нагрузку на преподавателей вузов. Ранее по поручению президента Рособрнадзор занялся проблемой излишнего бюрократического давления на школьных преподавателей. Внесена поправка в законодательство, согласно которой минпросвещения устанавливает перечень документов, которые должен заполнять учитель. Учителя получили законное право ссылаться на нормативный акт как на ограничитель бюрократической нагрузки. Согласно проведенному ведомством анонимному соцопросу, педагоги уже почувствовали положительные результаты этих изменений. В июне 2023 года на основе мнений учителей будет создана карта регионов и муниципалитетов, где школы забюрократизированы. Михаил Мишустин поручил провести независимую экспертизу ситуации, а также собрать аналогичные данные о работе вузов. О результатах будет доложено премьеру через месяц после завершения исследования.

Банк России отмечает снижение инфляции по итогам февраля. Замедлился рост цен на плодоовощную продукцию, бытовую технику и электронику. В то же время ускоренным темпом дорожали услуги внутреннего и зарубежного туризма. По прогнозу, в ближайшие месяцы годовая инфляция временно опустится ниже 4%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024-м и в дальнейшем будет находиться примерно на этом уровне.

Сегодня, 21 марта, в Уфе откроются 23-я международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум, они будут работать четыре дня. Тема форума в этом году — «Будущее российского села». В обширной деловой программе форума примут участие 13 отраслевых союзов и ассоциаций. Запланировано 25 мероприятий, в том числе панельные дискуссии, круглые столы, образовательные интенсивы, состоятся две торгово-закупочные конференции с участием федеральных и региональных торговых сетей и множество других мероприятий. На них выступят 363 спикера из 23 регионов и городов России и Беларуси. «АгроКомплекс» —единственная отраслевая выставка в республике в сфере АПК, ставшая крупнейшим выставочным мероприятием российского масштаба. В этом году в выставке принимают участие 340 компаний из 37 регионов России, Китая, Кыргызстана, Южной Кореи, Турции, Беларуси.

С 21 по 31 марта в Башкирии пройдет «Весенняя декада старшего поколения» - масштабный фестиваль здоровья и отличного настроения для жителей республики старше 55 лет. Участники мероприятия смогут пройти оздоровительные процедуры и получат новые знания для повышения качества жизни в зрелом возрасте.

По прогнозу Гидрометцентра России, в третьей декаде марта в Башкирии установится теплая погода, а температура воздуха превысит норму на 4-7 градусов. Снег продолжит активно таять, а в период с 26 марта по 9 апреля ожидается вскрытие степных рек.

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