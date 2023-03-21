С начала года в Башкирии неонатальный скрининг прошли более 18 тысяч новорожденных ПФО

По итогам первых 2,5 месяцев работы федеральной программы расширенного неонатального скрининга в Башкирии на базе Республиканского медико-генетического центра (РМГЦ) в Уфе неонатальный скрининг прошли более 18 тысяч новорожденных ПФО.

Напомним, что с начала года в работу неонатальных служб включена программа расширенного скрининга новорожденных. РМГЦ является одним из 11 региональных медорганизаций, реализующих данный проект. За это время РГМЦ стал одним из основных учреждений, в которых обрабатывают анализы новорожденных не только республики, но и шести субъектов Приволжского федерального округа: Республики Марий Эл, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Пермского края.

По данным регионального минздрава, всего с момента старта проекта в РМГЦ прошли скрининг 18 151 новорожденный, 90 детей отнесены к группе риска по наследственным и врожденным заболеваниям. Из них 50 — по наследственным болезням обмена, 37 — первичный иммунодефицит и трое — по спинальной мышечной атрофии.

Ранее «Башинформ» сообщал, что только в Башкирии с начала года более 4 500 новорожденных прошли тестирование в рамках расширенного неонатального скрининга. По его результатам 22 ребенка отнесены к группе риска наследственных и врожденных заболеваний. Из них восемь по болезням обмена веществ и 14 по первичному иммунодефициту.