В Башкирию ввезли партию мелкого рогатого скота без сопроводительных документов

В личное подсобное хозяйство, расположенное в деревне Казанка Баймакского района Башкирии, ввезли 23 головы мелкого рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает республиканское управление Россельхознадзора.

Владелец личного подсобного хозяйства отказался от проведения карантинных мероприятий. В связи с этим управлением Россельхознадзора по РБ вынесено предостережение о недопустимости нарушений требований федерального закона о ветеринарии и ветеринарных правил.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Россельхознадзор обнаружил незаконную свалку в Федоровском районе Башкирии.