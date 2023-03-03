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Вчера, 14:29

В Башкирию ввезли партию мелкого рогатого скота без сопроводительных документов

управление Россельхознадзора по РБ
Фото:управление Россельхознадзора по РБ

В личное подсобное хозяйство, расположенное в деревне Казанка Баймакского района Башкирии, ввезли 23 головы мелкого рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает республиканское управление Россельхознадзора.

Владелец личного подсобного хозяйства отказался от проведения карантинных мероприятий. В связи с этим управлением Россельхознадзора по РБ вынесено предостережение о недопустимости нарушений требований федерального закона о ветеринарии и ветеринарных правил.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Россельхознадзор обнаружил незаконную свалку в Федоровском районе Башкирии.

Автор:Роман Якимчук
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