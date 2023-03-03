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Сегодня, 11:01

С жителя Башкирии взыскивают полмиллиона рублей за убийство краснокнижного марала

минэкологии Башкирии Сотрудники минэкологии Башкирии на месте происшествия
Сотрудники минэкологии Башкирии на месте происшествияФото:минэкологии Башкирии

Во время рейдов, проведенных за прошедшую неделю минэкологии Башкирии совместно с госохотинспекторами, сотрудниками полиции, Гостехнадзора и охотпользователями, проверено 80 охотников, из которых 4 нарушили правила охоты, сообщили «Башинформу» в минэкологии РБ.

Среди выявленных нарушений – нахождение в автомашинах или снегоходах с расчехленным охотничьим оружием или со снаряженным магазином. Выявлены и факты незаконной охоты, за которую может грозить уголовная ответственность. Так, в Белокатайском районе браконьеры незаконно добыли двух лосей, отмечается, что браконьеры действовали спокойно и уверенно, даже расчистили дорогу к месту разделки туш. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. В Кугарчинском районе, где незаконно были застрелены сразу три лося, подозреваемый в преступлении добровольно возместил вред в размере 880 тыс. рублей.

На днях Абзелиловский районный суд вынес приговор (он еще не вступил в законную силу) в отношении местного жителя, незаконно добывшего марала, занесенного в Красную книгу РБ. Осужденному назначен штраф в размере 150 тыс. рублей, принято решение о конфискации принадлежащего ему карабина «Вепрь-308», а также взыскании ущерба охотничьим ресурсам в размере 350 тыс. рублей.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как у браконьера, незаконно ловившего рыбу на заповедной территории, изъяли 720 м сетей.  

Автор:Роман Якимчук
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