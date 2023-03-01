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Сегодня, 06:52

Наш компьютер, ночное происшествие в Уфе, пришла весна: важные новости утром 1 марта

rosenergoatom.ru
Фото:rosenergoatom.ru

Накануне президент России подписал ряд важных законов: закон о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований и закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.

ВЦИОМ представил результаты опроса, посвященного социальному самочувствию россиян. В январе более половины респондентов (58%) ответили, что в целом их устраивает жизнь, которую они ведут. За год эта доля выросла на 10%, в январе 2022 года собственная жизнь устраивала каждого второго (48%). Нейтральную оценку дал каждый четвертый: 24% ответили, что жизнь, которую они ведут, их отчасти устраивает, отчасти нет; на протяжении рассматриваемого периода этот показатель был относительно стабильным и не превышал 28%. Самой малочисленной группой остаются те, кто недоволен своей жизнью: в январе 2023 года таких было 17%, в начале 2022 - 24%.  

ТАСС со ссылкой на Росатом сообщает о начале тестирования российских компьютеров «Бобер» на базе процессора «Байкал». «Бобер» - универсальный российский ПК, разработанный компанией Delta Computers. В качестве операционной системы в данных компьютерах используется Astra Linux Special Edition «Новороссийск».

1 марта в городском дворце культуры Белорецка выступит Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова - один из ведущих профессиональных хореографических коллективов России.

Ночью в центре Уфы, в доме на улице Мингажева произошел пожар. В ходе тушения обрушилась кровля, в доме обнаружены двое погибших.

Сегодня первый день календарной весны, но погода в Башкирии пока далека от весенней: снег, метель, днем ожидается -3, -8 градусов.

Подробнее об этих и других новостях – на сайте «Башинформа».

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