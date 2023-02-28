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Вчера, 18:10

Радий Хабиров заявил о важности сотрудничества стран в сфере культуры, туризма и образования

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая сегодня с лекцией перед студентами МГИМО, отметил, что регионам важно выстраивать отношения не только в сфере экономики, но и культуры, туризма и образования.

Он отметил, что по итогам визита делегации республики в Казахстан в Уфе открылась уникальная выставка «Шествие Золотого человека по музеям мира», созданная в 2017 году Национальным музеем Казахстана.

Глава республики также рассказал об успешно реализуемом в Башкортостане проекте «Башкирское долголетие. Туризм». Начиная с 2023 года решено расширить программу и реализовать ее в партнерстве с белорусскими коллегами.

«Будем организовывать туры для наших пожилых людей в Минск. Предполагается, что республиками будут компенсироваться транспортные расходы. Кроме того, в ходе нашего последнего визита в Белоруссию у нас возникла идея создать популяцию зубров в Башкортостане, нашу инициативу поддержали ученые. Климат республики, особенности нашей природы подходят для этих редких животных. Проект уже прошел защиту в минприроды России. При федеральном министерстве создана рабочая группа, которая будет заниматься интродукцией зубров в Башкортостане. В этом году планируем завезти первую партию», — поделился Глава республики.

Итогом большой работы он также назвал открытие с 6 марта прямого авиасообщения между Уфой и Минском.

Радий Хабиров напомнил, что среди известных дипломатов-выпускников МГИМО есть и уроженцы Башкирии. Кстати, сейчас в вузе учатся 65 студентов из Башкортостана. Например, Азамат Кульмухаметов работает послом по особым поручениям в МИД России, Наиль Латыпов - послом России в Малайзии, Ильяс Искандеров - послом в Габоне.

Среди уроженцев Башкортостана есть настоящая легенда — выдающийся советский дипломат Карим Хакимов. Он успешно отстаивал интересы молодого Советского государства в Средней, Западной Азии и на Ближнем Востоке и в свое время внес большой вклад в установление добрых отношений между Советским Союзом и арабо-персидским миром.

По мнению руководителя региона, изучение наследия Карима Хакимова имеет особое значение для осмысления истории связей России с Востоком, необходимости активной работы нашей страны и её регионов на восточном направлении.

Автор:Азат Гиззатуллин
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