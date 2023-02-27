Новые общественники, конная Масленица, погодные сюрпризы: новости России и Башкирии к 27 февраля

Президент России инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты. Согласно федеральному закону, Владимир Путин определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав палаты. В течение месяца с момента инициирования данной процедуры общественные палаты субъектов РФ избирают из своего состава по одному представителю в состав федеральной общественной палаты.

27 февраля у православных христиан начинается Великий пост, он продлится 48 дней и завершится празднованием Пасхи 16 апреля. Ему предшествовала Масленица, которую широко отметили 25-26 января в городах и районах Башкирии. Так, в Белорецке в честь Масленицы прошли конные соревнования, такое мероприятие здесь организуют второй год и планируют продолжать традицию. В конных состязаниях участвовали наездники из Белорецкого, Учалинского, Баймакского, Кармаскалинского, Архангельского, Бурзянского районов.

В Башкирии отметила 80-летие республиканская гимназия-интернат имени Газиза Альмухаметова – учреждение с богатой историей и традициями. Гимназисты становятся призерами и дипломантами всероссийских и республиканских фестивалей и конкурсов, успешно выступают на предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях.

Рабочая неделя в Башкирии начинается с резкого ухудшения погоды: метели и сильного ветра, в связи с чем введены ограничения движения на некоторых автодорогах республики.

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