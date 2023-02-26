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Вчера, 20:23

В Башкирии на М-5 из-за непогоды ограничили движение автобусов, такси и грузовиков

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

В Башкирии 26 февраля из-за неблагоприятных погодных условий введено временное ограничение движения транспорта на трассе М-5 «Урал», сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Приуралье». Ограничение касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта.

Ограничение вводятся с 20:00 на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с 1194+500 (н.п Северное, Оренбургская область) по 1375+000 км (н.п. Старые Богады Буздякский  район, Республика Башкортостан).

Об открытии движения ФКУ Упрдор «Приуралье» сообщит дополнительно.

Напомним, ранее было ограничено движение на трассе Уфа — Оренбург, передавал «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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