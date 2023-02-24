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Вчера, 13:58

В Уфе 25 и 26 февраля пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Уфе 25 и 26 февраля пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Столичная мэрия сообщила информагентству «Башинформ», что уфимцы и гости города смогут купить свежее мясо, мясную продукцию, овощи и другие продукты питания напрямую от башкирских производителей.

Завтра торговые площадки будут расположены возле парка «Волна», на площади им. С. Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодёжи. В воскресенье — на площади им. С. Орджоникидзе и перед Дворцом спорта.

Кроме жителей, администрация Уфы пригласила к участию и республиканских сельхозтоваропроизводителей.

Время работы ярмарок — с 09.00 до 16.00 часов.

Добавим, сельскохозяйственные ярмарки начали работать в Башкирии с 23 февраля. Торговля фермерской продукцией развернута на 41 площадке республики, информировал ранее «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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