Боец башкирского батальона с позывным «Казак» поблагодарил жителей республики за помощь

Военнослужащий батальона имени Александра Доставалова с позывным «Казак» выступил на сцене во время концерта-митинга «Слава защитникам Отечества», который, как сообщал «Башинформ», в эти минуты проходит в Уфе на площади перед Государственным русским драматическим театром. Боец поблагодарил руководство и жителей Башкирии за всестороннюю поддержку.

«Хочу выразить огромную благодарность Главе Республики Башкортостан за предоставление помощи, которая нам необходима, за помощь нашим родителям и родным. От всех наших батальонов хочу сказать спасибо жителям республики за предоставление гуманитарной помощи. Победа будет за нами!» - сказал «Казак».