В Баймакском районе назначен новый начальник отдела ГИБДД

Приказом врио министра внутренних дел по РБ генерал-майора полиции Артура Сайфуллина на должность начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Баймакскому району назначен капитан полиции Эдуард Баймуратов. Об этом сообщает глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

Эдуард Баймуратов родился 19 февраля 1984 года в Баймаке. В 2001 году начал службу в органах внутренних дел. В 2006 году окончил Уфимский юридический институт МВД России. До момента своего назначения занимал должность дознавателя отделения дознания ОМВД России по Баймакскому району. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» третьей степени.