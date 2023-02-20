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Сегодня, 11:01

Башкирия лидирует среди регионов Поволжья по динамике роста предлагаемых соискателям зарплат

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии, предлагаемые работодателями Приволжского федерального округа за январь 2022 и 2023 года. Они пришли к выводу, что в январе текущего года зарплатные предложения работодателей в ПФО выросли на 7234 рубля в сравнении с январем 2022 года (с 44 748 рублей до 51 982 рублей). Об этом сообщает пресс-служба hh.ru Урал.

Среди регионов ПФО по динамике роста зарплат лидирует Башкирия, где работодатели в январе 2023 года готовы платить на 10 924 рубля больше, чем годом ранее, в среднем 63 812 рублей. Эксперты отмечают, что средние зарплаты по региону сегодня выше, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 руб., что на 5 633 руб. меньше, чем в Башкирии (63 812 рублей). 

На втором месте по динамике роста зарплатных предложений – Удмуртская республика (+9488 рублей), здесь работодатели предлагают в среднем 49 602 рубля. Замыкает первую тройку Татарстан (+7969 рублей), здесь среднее предложение доходит до 53 958 рублей. Минимальная динамика роста зарплатных предложений зафиксирована в Чувашской республике (+2982 рубля), работодатели региона готовы платить соискателям 45 177 рублей в месяц. 

Зарплаты зависят и от сферы деятельности. Так, в Башкирии соискателям вакансий в сфере добычи сырья предлагают 113 935 рублей, в области строительства и недвижимости -  88 486 рублей, в сфере высшего менеджмента - 81 865 рублей. Наиболее заметный рост зарплат отмечается в сферах маркетинга, рекламы и PR (+16 544 рублей), добычи сырья (+16 479 рублей) и производства (+15 779 рублей).

Ранее «Башинформ» сообщал, что по данным Росстата Башкирия вошла в Топ-10 регионов с самым высоким темпом роста заработной платы.

Автор:Роман Якимчук
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