В Башкирии за год провели 54 операции по пересадке органов

За год в Башкирии провели 54 операции по трансплантации органов. Как ранее писал «Башинформ», в 2022 году хирурги республиканского кардиоцентра провели пять операций по пересадке сердца, в текущем году планируется провести столько же. О том, как после операции люди живут с донорскими органами, можно прочитать здесь.

Всего высокотехнологичные операции сделали более 24 тысячам пациентов, сообщил на итоговой коллегии минздрава Айрат Рахматуллин. По его словам, срок ожидания сложных операций в республике существенно сократился. Вместе с тем наметились другие положительные тенденции.

«Прошедший год отмечен для нас положительными тенденциями демографических показателей. Существенно снизились показатели общей и младенческой смертности. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы получили внушительную сумму - почти 8 млрд рублей. Средства направили на модернизацию первичного звена, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. На них мы строили ФАПы, ремонтировали медучреждения, закупали оборудование, медицинские автомобили», - сообщил министр здравоохранения.

На коллегии в режиме видео-конференц-связи выступил руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.

«Вы стоите на страже самого дорогого - здоровья. Спасибо вам за слаженную работу в 2022 году. Вы - команда, на которую нужно равняться. Действительно, в наступившем году перед вами стоят большие задачи. Необходимо достичь целей по нацпроекту "Здравоохранение", продолжить реализацию всех программ здравоохранения», - обратился Забелин к участникам совещания.