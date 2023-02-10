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Сегодня, 14:33

Радий Хабиров рассказал, чем угостит своих детей после работы

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях рассказал, что планирует сегодня после работы полакомиться печеньем от республиканских производителей вместе со своими детьми.

«Это — новый продукт нашей „Молочной кухни“ для малышей от 6 месяцев. С недавних пор его делают в Белорецке, в одном из цехов предприятия. А купить печенье можно в раздаточных пунктах. Рад, что наша „Молочная кухня“ оказалась успешным проектом и продолжает развиваться. Вкусные и полезные продукты должны быть доступны жителям республики, детям — особенно», — написал Радий Хабиров.

Как ранее сообщал «Башинформ», печенье начали продавать в раздаточных пунктах «Молочной кухни» с конца января 2023 года. Продукт доступен в двух видах — обогащенный кальцием и обогащенный железом.

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