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Сегодня, 15:18

В Башкирии 100-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Козимир

соцсети Олега Фролова
Фото:соцсети Олега Фролова

В Кумертау вековой юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Козимир. Он родом из деревни Воротыновка. Еще подростком начал трудиться в колхозе. Когда началась война, Владимир Иванович находился в Иркутской области, где работал в тайге на строительстве железной дороги.

В 1942 году юноша был призван в армию. Нес службу в составе 152-го стрелкового полка 94-й дивизии. Снайпер Козимир участвовал в Маньчжурской операции на Дальнем Востоке, в разгроме японской Квантунской армии.

После окончания войны продолжал служить до 1947 года. По возвращении домой начал работать комбайнером, позже трудился слесарем в тепловых сетях и на авиационном предприятии. В 1984 году Владимир Иванович вышел на пенсию, но продолжал трудиться по приглашению на различных предприятиях, так как ценился как высококлассный специалист тепловых сетей.

С супругой Александрой воспитали троих детей, сейчас подрастают внуки. Вековой юбилей долгожитель встречает в окружении близких, он живет с сыном и его супругой, рассказал глава администрации города Олег Фролов.

«Сегодня мы поздравили Владимира Ивановича с таким прекрасным юбилеем. Главное пожелание – крепчайшего здоровья и долгих лет жизни! И, конечно, огромная благодарность за Великую Победу! Отдельное спасибо семье нашего дорогого ветерана за то, что так трепетно берегут его. А с Владимиром Ивановичем договорились встретиться теперь 9 мая, в День Победы», - написал Фролов в соцсетях.

Как ранее писал «Башинформ», сегодня 100-й день рождения отметил еще один ветеран Великой Отечественной войны. В городе Салавате с юбилеем поздравляли Ивана Ефременко.

Автор:Ляйсан Закирова
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