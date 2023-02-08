Новости Башкортостана и Уфы
70.89
+0.29
75.91
-0.13
84.75
+1.06
-15 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 07:03

Послание Путина, россияне вернулись в ТЦ, школа в Затоне: новости России и Башкирии утром 8 февраля

Расширена программа получения сертификатов на приобретение жилья для молодых ученых. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Теперь эта возможность доступна не только научным, но и научно-педагогическим работникам вузов и профильных организаций, независимо от ведомственной принадлежности. Ранее на сертификаты могли претендовать только специалисты подведомственных минобрнауки РФ учреждений. По условиям программы, молодому ученому нужно проработать в организации не менее 5 лет и обладать степенью кандидата или доктора наук.

Президент России Владимир Путин может обратиться с посланием Федеральному Собранию в среду 22 февраля, сообщает «РИА Новости». Такого мнения придерживаются депутаты Госдумы Денис Парфенов и Евгений Москвичев. Глава государства посвятит свое обращение текущему положению дел в стране, а также основным направлениям внутренней и внешней политики.

В микрорайоне «Затон-Восточный» Уфы продолжается строительство новой большой школы, рассчитанной на 1225 учеников. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Ленинского района столицы Олег Котов. Обучение здесь будет организовано в одну смену. Сейчас на объекте общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров завершается устройство кровли блока Д, специалисты выполняют кирпичную кладку стен и перегородок блоков А-Г, а также прокладывают инженерные коммуникации. Как ранее писал «Башинформ», планируемый срок сдачи школы — 2023-й год.

Посещаемость торговых центров в российских регионах стала восстанавливаться, информирует «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование «1С-Рарус». Так, число покупателей в январе 2023-го года на тысячу квадратных метров коммерческих площадей превысило аналогичный показатель прошлого года на 4,7%. Однако вернуться на допандемийный уровень, по мнению экспертов, ТЦ будет сложно — из-за возросшей конкуренции с онлайн-ритейлом и общим снижением интереса потребителей.

Российские военнослужащие спасли 42 человека в Сирии, попавших под обломки в результате землетрясения. По информации «Известий», в ходе работ было разобрано 27 завалов, а медицинская помощь оказана 194 пострадавшим жителям. Напомним, природные катаклизмы, которые произошли на территории Сирии и Турции, стали одними из самых крупных стихийных бедствий в мировой истории. Со вчерашнего дня в 10 провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Часть аэропортов обслуживает только гуманитарные рейсы и самолеты с помощью.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика