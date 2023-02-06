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Сегодня, 07:03

Запуск спутника, помощь Луганску, ограничение движения: новости России и Башкирии утром 6 февраля

минобрнауки РБ
Фото:минобрнауки РБ

Президент России Владимир Путин на этой неделе примет участие в ряде важных мероприятий. График главы государства в своем телеграме опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин. В частности, Путин вручит премии молодым ученым и проведет заседание Совета по науке и заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Кроме того, он откроет новые аэропорты на территории страны и поздравит российскую гражданскую авиацию со 100-летием.

Башкирия поддержала Луганскую специальную (коррекционную) школу-интернат, где учатся ребята с различными нарушениями слуха. Минобрнауки республики сообщило, что профильные образовательные учреждения направили в ЛНР свыше 200 учебников, методических и наглядных пособий, а также слухоречевые тренажеры и аудиометр. Дети уже приступили к занятиям по новым изданиям.

Роскосмос вывел на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 4, который, находясь в геостационарной орбите над Тихим океаном мониторит зарождение и развитие природных явлений на Дальнем Востоке страны. Об этом пишет ТАСС. Такие аппараты позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы «Коспас-Сарсат».

Сегодня в Белорецком районе Башкирии с 9 утра до 21 вечера ограничат движение машин на въезде от улицы Косоротова до улицы Богдана Хмельницкого. Как сообщил в соцсетях глава муниципалитета Андрей Иванюта, это связано с работой тяжелой техники по уборке и вывозу снега. Автомобилистов призвали убрать свой транспорт с проезжей части и парковок.

Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Райана Бейдера на турнире Bellator 290 в США. По информации «Известий», знаменитый российский ММА-боец был нокаутирован соперником в первом раунде через 2,5 минуты после начала встречи. Эта схватка стала последней в профессиональной карьере Емельяненко.

Подробнее об этих и других новостях России и Башкирии — на сайте «Башинформа».

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