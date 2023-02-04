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Сегодня, 13:49

Андрей Назаров проинспектировал площадку будущего межвузовского студенческого кампуса в Уфе

сайт правительства РБ
Фото:сайт правительства РБ

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров проинспектировал ход работ на площадке будущего межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе.

Вместе с руководителями ведомств, ректорами и представителями заинтересованных организаций они рассмотрели проектные решения по зданию IQ парка, прошлись по всем этажам. В процессе обхода были рассмотрены варианты оптимизации проектных решений. Также была проинспектирована площадка второй очереди проекта.

Сразу после обхода руководитель кабмина провел совещание по вопросам реализации концессионного соглашения и строительства объекта.

«Министерством науки и высшего образования России ведется еженедельный мониторинг хода исполнения мероприятий по созданию кампуса. Пристальное внимание уделяется своевременному и оперативному решению вопросов реализации концессионных соглашений. Текущие параметры проекта формализованы в паспорте федерального проекта „Кампусы“, входящего в состав национального проекта „Наука и университеты“. В части Башкортостана обозначены контрольные точки по первой и второй очередям строительства», — отметил Андрей Назаров.

Премьер отметил, что сейчас происходит активная работа над функциональным наполнением первой очереди — IQ-парка. Здесь выстроено постоянное взаимодействие с руководителями высших учебных учреждений. Само здание планируется передать концессионеру в ближайшее время.

О межведомственном взаимодействии между исполнителями концессионного соглашения и текущей стадии реализации проекта доложил первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Завершая встречу, Андрей Назаров подчеркнул, что задача кампуса — стать центральной точкой научных и образовательных ресурсов региона, местом притяжения студентов и молодых ученых всего мира, центром сбора, анализа и внедрения передовых технических решений и бизнес-идей.

«Башкортостан один из сильнейших регионов, который стал оплотом России, претендует на роль лучшего региона в стране по комфортности проживания. Все, кто инвестируют в регион, абсолютно правильно делают, так как Башкортостан — это место притяжения, место силы, а также регион с огромным потенциалом, который имеет прекрасное расположение», — заключил премьер-министр.

Ранее «Башинформ» сообщал, что открытие межвузовского студенческого кампуса в Уфе запланировано на 2025 год.

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