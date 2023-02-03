«Он этого достоин»: близкие и учителя Героя России Алмаза Сафина об увековечении его имени

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти Героя России, старшины контрактной службы Алмаза Сафина, который погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО.

Имя бойца будет присвоено Центру патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Башкирии и школе № 2 в селе Раевский Альшеевского района, где родился и вырос Алмаз Сафин. С такой инициативой выступил коллектив образовательного учреждения, сообщила агентству «Башинформ» завуч школы Роза Марченко.

«Я тоже принимала участие в подготовке ходатайства о присвоении его имени нашей школе, для нас это очень важно. Очень много доброго можно сказать о нем как об ученике и человеке. Поэтому очень приятно было, что Глава Башкирии принял такое решение. Также мы планируем установить мемориальную доску, подготовить витрину в школьном музее, оборудовать парту Героя в классе. Для этого уже частично собрали материал. Мы понимаем, что все это значимо в наше время. Алмаз был человек, любящий свою страну, Родину, мать, и любивший свое дело и армию. Что тут скажешь, человек на своем месте был», - говорит Роза Марченко.

Помимо образовательных организаций, имя Героя России присвоят одной из улиц в родном селе. Там же на аллее Славы установят бюст.

«Я помню его еще маленьким мальчишкой. Был обычный сельский мальчик такой смугленький, особенно летом становился черным от загара. На велосипеде гонял, в школьном дворе часто играл в футбол с товарищами. Он был живой такой, шустрый парнишка. Наверное, именно из таких детей потом вырастают люди, которые готовы жертвовать своей жизнью ради своей страны. Мы за него ощущаем гордость, ведь не каждый способен совершить подвиг ценой собственной жизни. И увековечение его памяти важно для воспитания будущих поколений, для нынешних учеников. Чтобы они видели, что героями становятся обычные, как и они, ученики, которые учились в той же школе. Он этого достоин, чтобы вот так увековечили его память», - уверена классный руководитель Алмаза Ильвера Идиятуллина.

Родная тетя Алмаза Зиля Чупова отмечает, что близким Героя пока «всем очень тяжело говорить, слишком мало времени прошло». Но ранее в беседе с журналистом «Башинформа» рассказывала, что Алмаз с детства был решительным, целеустремлённым и никогда не сдавался.

«После окончания профтехучилища был призван в армию, где и поменялось его мировоззрение. Алмаз принял решение посвятить себя военному делу. Срочную службу он проходил в Новосибирске. После демобилизации остался в этом городе, там же встретил и свою будущую супругу. Он сказал: "Я буду военным". Алмаз продолжил службу в Новосибирском высшем военно-командном училище. У него была командировка в Сирию. И когда в прошлом году Алмаз приехал в Раевский в очередной отпуск, обмолвился, что его место в специальной военной операции. Но матери он об этом не сказал. Честно говоря, мы отговаривали его от этого решения, но он был непреклонен, сказал, что обязательно будет защищать Родину. Таким мы его и знали — решительным. Поэтому я нисколько не удивилась известию о присвоении Алмазу звания Героя России», - говорила ранее Зиля Чупова.

Как ранее писал «Башинформ», Алмаз Сафин принимал участие в спецоперации с 30 сентября 2022 года. 14 января во время ведения оборонительных боёв подразделениями 237-го десантно-штурмового полка на Краснолиманском направлении противник вывел свои резервы в район Кременной для прорыва обороны десантников.

Разведчики полка при этом вскрыли маршруты противника и направление основного удара. Парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина в составе батальона удерживал оборонительные позиции на предполагаемом участке основного удара врага. Сафин первым заметил выдвижение резервов противника и своевременно подал команду на открытие огня.

Огнём из личного оружия он уничтожил пять украинских военных. Не достигнув успеха в ходе попытки внезапной атаки, противник начал обстреливать позиции взвода из миномётов. В результате Алмаз Сафин получил тяжёлое осколочное ранение, но продолжал командовать подчинёнными и вести прицельный огонь. Сам Алмаз Сафин из личного оружия уничтожил пять военнослужащих ВСУ.

После боя старшина Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу до конца. Похоронили Алмаза в его родном селе. Указом Владимира Путина воину посмертно было присвоено звание Героя России.