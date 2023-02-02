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Сегодня, 10:15

Алан Марзаев рассказал о ходе строительства крупных объектов к 450-летию Уфы

телеграм-канал Алана Марзаева
Фото:телеграм-канал Алана Марзаева

В правительстве республики совместно с минстроем и подведомственными ему организациями прошло совещание, на котором обсудили ход строительства объектов к 450-летнему юбилею Уфы.

Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель премьер-министра правительства Алан Марзаев, всего к 2024 году в регионе планируется построить и реконструировать порядка 17 объектов. В их числе строительство комплекса сооружений для гребного слалома в Инорсе и ремонт Театра кукол.

Так, в рамках первой очереди строительства канала гребного слалома завершены все бетонные работы, залиты фундаментные плиты подпорных стен бассейнов. Ранее «Башинформ» писал о том, что Глава Башкирии провёл рабочее совещание по подготовке к 450-летию Уфы.

На строительной площадке Театра кукол, где идет реконструкция старого здания и возведение четырехэтажного пристроя, проводятся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций.

«Небольшие трудности есть, потребовалась корректировка в проекте. Дал поручение ускорить корректировку проектной документации, проведение экспертизы и приобрести необходимое оборудование. Держим руку на пульсе, работаем дальше», - написал Марзаев.

Автор:Ляйсан Закирова
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