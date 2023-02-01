Радий Хабиров призвал ведомства принимать грамотные решения при подготовке к 450-летию Уфы

Сегодня, 1 февраля, в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров провёл рабочее совещание по подготовке к 450-летию Уфы, которое отметят в 2024 году. Участники обсудили реализацию юбилейных проектов, а также строительство в городе крупных социальных и инфраструктурных объектов.

Напомним, в столице Башкирии строится Дворец борьбы. На объекте работы идут по утверждённому графику. Рядом с будущим масштабным спортивным объектом планируют благоустроить прилегающую территорию и отремонтировать дороги на улицах архитектора Рехмукова и Мусы Гареева, сообщало информагентство «Башинформ». Радий Хабиров поручил обсудить эти варианты с экспертами института развития городов Башкортостана.

«Нужно обязательно учитывать профессиональное мнение. И, конечно, поддерживать диалог с местными жителями по наиболее волнующим их вопросам», — сказал руководитель республики.

В середине февраля стартуют строительно-монтажные работы на площадке будущего Центра фехтования имени Рамиля Аюпова. Спортивный объект возведут рядом с республиканским Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой. В соответствии с графиком идёт и строительство комплекса гребного слалома в уфимском микрорайоне Инорс.

Кроме спортивных сооружений. участники совещания обсудили строительство объектов в сфере культуры.

Через два года после реконструкции откроется обновлённый Театр кукол. На площади рядом с ним появится детская игровая площадка и «Аллея миниатюр» — масштабные макеты наиболее знаковых архитектурных сооружений России. Глава Башкирии поручил продумать перечень объектов для этой открытой экспозиции.

В сфере транспортной инфраструктуры наиболее масштабные проекты — «Южные ворота» и «Восточный выезд».

В рамках благоустройства «Южных ворот» Уфы в 2024 году реконструируют улицу Пугачёва и старый автомобильный мост через реку Белую. Обновлённый комплекс мостовых переходов и ближайшие к нему здания украсит архитектурная подсветка. А на въезде в город со стороны Нагаево появится современная стела.

Глава Башкортостана поручил вице-премьеру Алану Марзаеву совместно с администрацией Уфы обсудить вопросы ввода в эксплуатацию сооружений «Восточного выезда», организации дорожного движения на его участках.

«Важно эффективно встроить транспортные потоки в улично-дорожную сеть, чтобы жителям и гостям Уфы было удобно передвигаться по городу», — пояснил Радий Хабиров.

Также в Уфе началась подготовка к реконструкции улицы Октябрьской Революции в историческом центре столицы. Здесь переустроят инженерные сети и создадут вело-пешеходную зону с площадками для отдыха и работы торгово-развлекательных заведений. Движение транспорта по улице сократят до одной полосы в каждую сторону.

Подытоживая, Радий Хабиров поручил подготовить для обсуждения концепцию юбилейных мероприятий в честь 450-летия Уфы. Глава Башкирии подчеркнул, что до юбилея столицы, на самом деле, не очень много времени.

«Время летит быстро, до знаменательной даты остаётся уже не так много времени. На следующем совещании нужно рассмотреть событийную повестку, которая будет включать спортивные, культурные и другие мероприятия, — резюмировал Радий Хабиров. — В целом подготовительная работа идёт неплохими темпами. Но по ряду объектов нужно глубже вникать в ситуацию, продумывать грамотные управленческие решения».