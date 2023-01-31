Весной дома будут плавать: в одном из городов Башкирии жители жалуются на незаконную свалку снега

Жители Благовещенска жалуются на индивидуального предпринимателя, который якобы незаконно складирует снег возле их домов. По словам людей, техника вывозит осадки с территории пекарни, а дальше никак не утилизирует. Процесс такой уборки горожане засняли на видео и выложили в соцсети.

«Вот у нас новый полигон для утилизации снега с территории хозяина [пекарни – прим. ред.]. Вот так они "утилизируют" снег», - говорит закадровый голос.

На кадрах видно, что рядом с предприятием образовалась довольно внушительная гора из снежной массы. Между тем в администрации Благовещенского района агентству «Башинформ» сообщили, что по обращению жителей проверили работу предприятия.

«Там ничего криминального нет. Просто вдоль своего забора чистят снег. Будем надеяться, что в дальнейшем предприниматель вывезет его на полигон. Ситуацию держим на контроле», - говорит руководитель пресс-службы администрации Наталья Аносова.

Напомним, ранее «Башинформ» писал об аналогичной ситуации в Уфе. Жители улицы Караидельской жаловались, что с начала зимы неизвестные привозят и выгружают снег в их дворе. Ситуацией заинтересовались инспекторы ЦОБа.