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24 Января , 12:58

В Уфе неизвестные устроили незаконную свалку снега в одном из жилых дворов – видео

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Жители улицы Караидельской в Уфе жалуются на то, что в их дворе незаконно складируют снег. В распоряжении «Башинформа» оказалось видео, на котором видно, как во двор жилого дома №54/1 заезжает «КамАЗ», выгружает снег и уезжает дальше. По словам автора ролика, такую картину они наблюдают ежедневно практически с начала зимы. Горожан беспокоит, что с приходом тепла растаявшие осадки затопят их двор и дом.

«Ежедневно КамАЗы возят к нам грязный снег со всего города. Как это называется? Куда это потечет весной?» - возмущается собеседник информационного агентства.

В администрации Кировского района отметили, что в распоряжении коммунальных служб нет подобных машин. И, вероятнее всего, происходит незаконное складирование.

«Возможно, происходит несанкционированное размещение снежной массы. Данная информация будет передана в Центр общественной безопасности для выяснения обстоятельств. Администрация Кировского района благодарит жителей за бдительность», - прокомментировал руководитель пресс-службы районной администрации Сергей Полетавкин.

Автор:Ляйсан Закирова
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